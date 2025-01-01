Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 145: Drogen auf dem Campingplatz
22 Min.Ab 12
Udo Pfeiffer und seine Tochter Doreen fallen aus allen Wolken, als auf ihrem Campingplatz Drogen gefunden werden. Hat der spurlos verschwundene Sohn Pascal etwas damit zu tun? Die Familie steht vor einer Zerreißprobe und ahnt nicht, dass das erst der Anfang allen Übels ist.
