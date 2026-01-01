Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Kira will weg

SAT.1Staffel 11Folge 149
Kira will weg

Folge 149: Kira will weg

22 Min.Ab 12

Die 16-jährige Kira Wittek wird seit einer Woche vermisst und zufällig von der Polizei aufgegriffen, als sie mit anderen Jugendlichen vor einem Nagelstudio randaliert. Die Gründe für ihr Weglaufen will Kira nicht nennen. Doch dann geschieht ein Mord und alle Hinweise führen zu Kiras Familie.

