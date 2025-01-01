Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Pass op, Jupp
22 Min.Ab 12
Bauarbeiter Jupp wird tot auf einer Baustelle gefunden. Die attraktive Auszubildende Birgit Loos hatte einen One-Night-Stand mit Jupp. Blieb dieser Ausrutscher ein Geheimnis oder bekamen andere davon Wind?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1