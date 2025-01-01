Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Im Namen der Wurst
22 Min.Ab 12
Die zerstrittenen Brüder Karl und Günther Schwakowski konkurrieren bis aufs Blut mit ihren Imbissbuden. Als Günthers Ehefrau Bianca in ihrer eigenen Fritteuse stirbt, scheint der Höhepunkt erreicht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
