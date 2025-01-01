Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Aus Liebe geschwiegen
23 Min.Ab 12
Lebemann Mark Pausen wird auf einer einsamen Landstraße erschlagen. Wurde ihm sein verschwenderischer Lebensstil zum Verhängnis oder steckt etwas anderes hinter der mysteriösen Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1