Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

1000 Gesichter

SAT.1Staffel 11Folge 31
1000 Gesichter

1000 GesichterJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 31: 1000 Gesichter

23 Min.Ab 12

Der Rocker Tobias Goerd wird tot auf der Toilette eines Clubs gefunden. Bei der Suche nach seiner Freundin stoßen die Ermittler plötzlich auf verschiedene Identitäten des Opfers und stellen fest, dass Tobias eine Reihe an enttäuschten Frauen hinter sich lässt ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen