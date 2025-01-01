Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 33: Zu Tode gespannt
23 Min.Ab 12
Die Prostituierte Jasmin Kowalewski wird in ihrer Wohnung erdrosselt aufgefunden. Ihr Verehrer und Nachbar Michel Kalthoff will alles beobachtet haben. Schützt er nur sich selbst? Oder steckt ein Freier hinter der grausamen Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
