Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Hotel Papa
23 Min.Ab 12
Seit Haustyrann Hajo Schulz Rentner ist, verbringt er seine Zeit damit, seinem Umfeld das Leben zur Hölle zu machen. Sein vorzeitiges Ableben wundert die Kommissare daher nicht sonderlich - die Reaktion seiner Familie dafür umso mehr ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
