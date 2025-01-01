Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Isoliert

SAT.1Staffel 11Folge 37
22 Min.Ab 12

Als die alleinerziehende Mutter Anne Lindner ihren pubertierenden Sohn Nils bei der Polizei anzeigt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie befürchtet, dass Nils Lindner mit einer Waffe in seine Schule stürmt. Sind Lehrer und Schüler in Gefahr?

