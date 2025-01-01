Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Ohne Bewährung
22 Min.Ab 12
Gefährliche Freiheit - nur einen Tag nach ihrer Haftentlassung wird Karin Meier Opfer eines Mordanschlags. Während die Kommissare den Täter suchen, kämpft die verletzte Mutter auf der Intensivstation nicht nur um ihr Leben, sondern auch um ihre Ehe und die Liebe ihres Kindes ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1