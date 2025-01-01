Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gestohlene Kindheit

SAT.1Staffel 11Folge 43
Gestohlene Kindheit

Gestohlene KindheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Gestohlene Kindheit

22 Min.Ab 12

Die drei kleinen Kinder von Kevin Lauer ziehen als Diebesbande durchs Viertel und beklauen alte Leute. Doch dann stirbt eine Rentnerin. Am Tatort werden die Fingerabdrücke der Kinder gefunden. Hat Vater Kevin sie zu einem Mord angestiftet?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen