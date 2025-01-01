Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Tod und Teufel
22 Min.Ab 12
Nachdem der junge Nachtwächter David Roth erdrosselt wird, kommen allein die Zwillingsbrüder Nikolas und Lukas Hell als Täter in Frage. Doch deren verzweifelte Mutter weigert sich hartnäckig, einen ihrer Söhne ans Messer zu liefern.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1