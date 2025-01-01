Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1 Staffel 11 Folge 46
23 Min.Ab 12

Vom Auto überrollt - so endet das ausschweifende Leben des Kinderarztes Dr. Bernd Neuhaus. Doch wer tötete ihn? Kurz vor seinem Tod gestand er einen schwerwiegenden Fehler: Er vertauschte zwei Babys nach der Geburt. Zufall oder späte Rache?

