Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Im Fitnesswahn
22 Min.Ab 12
Hinter ihnen liegen 20 Jahre Ehe und zwischen ihnen stehen 50 Kilogramm Körpergewicht. Die sportverrückte Saskia Fischer lässt sich aus Ehefrust auf eine Affäre mit ihrem Trainer Ede Roßmann ein. Als Ede tot auf der Hantelbank gefunden wird, stecken Saskia und ihr Mann Ronny nicht nur in einer Ehekrise ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
