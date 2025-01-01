Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: Ehe auf Bestellung
23 Min.Ab 12
Manfred ersetzt seine Frau Jutta einfach durch eine Thailänderin aus dem Katalog. Dadurch bricht er nicht nur mit seiner Familie, sondern auch sich selbst das Genick. Doch das ist nicht der einzige Fall, den es zu lösen gilt. Conny und Bernie kommen sich plötzlich näher, und das ganze Präsidium beschäftigt sich mit der Frage: Läuft da was zwischen den beiden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1