Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Schluss im Bus
22 Min.Ab 12
Als die Singlereisegruppe um Frank Ehser am Duisburger Busbahnhof ankommt, ist der Womanizer tot. Jemand hat ihn auf der Rückbank mit einem Kissen erstickt. Der Frauenheld hatte auf dem Trip viele Herzen gebrochen - doch wen verletzte Ehser so sehr, dass sein Herz aus Rache für immer zum Stillstand gebracht wurde?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1