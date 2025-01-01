Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unter Schweinen...

SAT.1Staffel 11Folge 75
Unter Schweinen...

Unter Schweinen...Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 75: Unter Schweinen...

24 Min.Ab 12

Nachdem Bauer Ralph Schütt tot im Schweinestall aufgefunden wird, scheint der Schock in der Familie groß. Doch ist die Trauer wirklich echt? Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens und decken dennoch ein grausames Familiengeheimnis auf.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen