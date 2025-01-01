Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Noch nicht tot, schon vergessen

SAT.1Staffel 11Folge 76
Folge 76: Noch nicht tot, schon vergessen

23 Min.Ab 12

Nach einem schweren Schlaganfall kann Gerd Hansen sich weder bewegen noch sprechen. Hilflos muss der arme Mann mit ansehen, wie sich seine zweite Ehefrau Nadine und seine Tochter Silke regelrecht bekriegen. Der Streitpunkt ist Gerds Erbe nach dessen Tod. Als er in seinem Bett ermordet wird, stehen beide Frauen unter Verdacht.

