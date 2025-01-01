Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Wenn Kinder Eltern werden
23 Min.Ab 12
Der 17-jährige Josep Lucas wird erstochen aufgefunden und hinterlässt ein Kind und seine 16-jährige schwangere Freundin Kelly. Doch Kelly war nicht das einzige Mädchen in Joseps Leben. Musste er deswegen sterben?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1