Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Eine zweite Chance für Papa
24 Min.Ab 12
Ein Familiendrama: Jürgen Wlaschek verkraftet den Tod seiner geliebten Frau nicht und greift aus Frust zur Flasche. Als er dann auch noch seine Kinder schlägt, reißen diese aus. Unterschlupf finden sie bei Mike Hohns. Doch der wird wenig später tot aufgefunden. Warum musste der junge Mann sterben?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1