Verratene Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 81
Folge 81: Verratene Liebe

24 Min.Ab 12

Geschieden, Vater und schwul: Als Sascha Grundmann sich outet und von seiner Frau trennt, dreht diese durch. Als Rufmord, Beschimpfungen und eine zerkratzte Autotür offenbar nicht mehr ausreichen, wird der untreue Ehemann Opfer eines tödlichen Überfalls. Doch steckt wirklich seine Frau dahinter?

SAT.1
