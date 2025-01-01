Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Falsche Sucht

SAT.1Staffel 11Folge 84
Falsche Sucht

Falsche SuchtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 84: Falsche Sucht

24 Min.Ab 12

Die 15-jährige Kiara trinkt, schwänzt die Schule und prügelt sich durchs Leben. Doch ihr größtes Problem ist ihre alkoholkranke Mutter. Als das Jugendamt Kiaras Vormundschaft ihrem Onkel Michael zuspricht, wird dieser niedergestochen. Welches Familiendrama steckt hinter dem Angriff?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen