Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Im Taxi vergewaltigt
24 Min.Ab 12
Tatort Taxi: Auf dem Nachhauseweg von einer feuchtfröhlichen Party wird die 18-jährige Inessa vergewaltigt. Doch Taxifahrer Herbert Knöcher streitet alle Vorwürfe ab. Als seine Ehefrau ihm dann auch noch ein Alibi gibt, beginnt Inessa, an ihrem Verstand zu zweifeln ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
