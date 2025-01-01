Mutter verzweifelt, weil ihre Tochter entführt wurdeJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Mutter verzweifelt, weil ihre Tochter entführt wurde
22 Min.Ab 12
Die dreijährige Lena Paul verschwindet in einem unbeobachteten Moment spurlos vom Spielplatz. Die Mutter ist verzweifelt. Doch dann erhärtet sich ein Verdacht. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1