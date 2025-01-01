Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Unfall mit Fahrerflucht

SAT.1Staffel 11Folge 95
Unfall mit Fahrerflucht

Folge 95: Unfall mit Fahrerflucht

23 Min.Ab 12

Guido Reitz wird auf dem Weg zur Arbeit überfahren. Der Fahrer des Wagens flüchtet ... Eine Katastrophe für Guidos Familie, die ohnehin Geldsorgen hat. Die Kommissare können den Unfallwagen schnell ermitteln. Doch dann stellt sich heraus, dass das Auto erst kürzlich als gestohlen gemeldet wurde.

