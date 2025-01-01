Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Unfall mit Fahrerflucht
23 Min.Ab 12
Guido Reitz wird auf dem Weg zur Arbeit überfahren. Der Fahrer des Wagens flüchtet ... Eine Katastrophe für Guidos Familie, die ohnehin Geldsorgen hat. Die Kommissare können den Unfallwagen schnell ermitteln. Doch dann stellt sich heraus, dass das Auto erst kürzlich als gestohlen gemeldet wurde.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
