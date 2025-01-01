Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Die tote Geliebte
23 Min.Ab 12
Als seine Geliebte Julia Walloch tot in ihrer Wohnung gefunden wird, bricht Hendrik Benders Lügengebäude ein. Für seine Lebensgefährtin und deren Tochter ist seine Affäre ein Schlag ins Gesicht. Doch es kommt noch schlimmer: Tochter Daisy begeht aus Angst, ihn zu verlieren, eine lebensgefährliche Dummheit.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1