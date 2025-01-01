Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Seelenbrecher

SAT.1Staffel 12Folge 34
Seelenbrecher

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 34: Seelenbrecher

23 Min.Ab 12

Michael Rader wird im Parkhaus mit einem Elektroschocker betäubt und im Genitalbereich mit Säure verletzt. Ein Racheakt? Der GEZ-Mitarbeiter hatte die Nachbarstochter mehrfach sexuell belästigt ...

SAT.1
