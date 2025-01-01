Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Seelenbrecher
23 Min.Ab 12
Michael Rader wird im Parkhaus mit einem Elektroschocker betäubt und im Genitalbereich mit Säure verletzt. Ein Racheakt? Der GEZ-Mitarbeiter hatte die Nachbarstochter mehrfach sexuell belästigt ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1