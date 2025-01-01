Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 12Folge 35
Folge 35: Schlägerbräute

23 Min.Ab 12

Die 15-jährige Celina Kohns wird zur Schlägerbraut, weil ihr Vater sie schlägt. Sie selbst gerät wegen Körperverletzung ins Visier der Kommissare. Im Laufe der Ermittlungen spitzt sich die Lage jedoch dramatisch zu. Ihr Stiefvater kommt auf der Baustelle ums Leben. War es ein Arbeitsunfall?

SAT.1
