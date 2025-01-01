Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Die Karawane zieht weiter
23 Min.Ab 12
Der Mietnomade Joachim Schmatzke wird erschlagen von seiner Frau Gudrun aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass Joachim aufgrund seines Lebensstils mehr als nur einen Feind hatte ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1