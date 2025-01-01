Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Auf engstem Raum
22 Min.Ab 12
Ein Geiselnehmer bedroht drei weiteren Personen in einem Fahrstuhl mit einer Waffe. Fieberhaft versuchen die Kommissare ein Blutbad zu verhindern. Warum bedroht der Mann die Menschen in dem Fahrstuhl? Können ihn die Ermittler davon abhalten?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1