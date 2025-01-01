Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Ende der Brunftzeit
23 Min.Ab 12
Jakob Würtz wird beim Joggen im Wald angeschossen. Der Schütze flieht. Alles sieht nach einem Jagdunfall aus. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass den Lebemann nicht nur der lukrative Job am ländlichen Duisburg-Baerl gereizt hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1