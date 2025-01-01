Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ende der Brunftzeit

SAT.1Staffel 12Folge 47
Ende der Brunftzeit

Folge 47: Ende der Brunftzeit

23 Min.Ab 12

Jakob Würtz wird beim Joggen im Wald angeschossen. Der Schütze flieht. Alles sieht nach einem Jagdunfall aus. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass den Lebemann nicht nur der lukrative Job am ländlichen Duisburg-Baerl gereizt hat ...

