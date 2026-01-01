Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Bei Anruf Pfiff
21 Min.Ab 12
Der Callcenter-Mitarbeiter Carsten Vogel verliert nach einem Trillerpfeifen-Anschlag fast das Gehör. Auf dem Präsidium der Duisburger Polizei sorgt die Geschichte für Aufsehen, weil die Täterin ausgerechnet die Großmutter des Ermittlers Christian Becker ist.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1