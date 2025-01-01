Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Guter Rat kommt teuer zu stehen

SAT.1Staffel 12Folge 53
Guter Rat kommt teuer zu stehen

Guter Rat kommt teuer zu stehenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 53: Guter Rat kommt teuer zu stehen

21 Min.Ab 12

Steffi Husemeyer wird auf dem Weg zur KiTa brutal entführt. Doch selbst als wenig später auch noch auf ihren Ehemann geschossen wird, weigert sich dieser, mit der Polizei zu kooperieren. Die Kommissare rätseln, warum der 37-Jährige eisern schweigt ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen