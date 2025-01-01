Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 12Folge 55
21 Min.Ab 12

Serientäter in Duisburg! - Erneut wird ein Kioskbesitzer von Jugendlichen niedergeschlagen und ausgeraubt. Scheinbar eine Auftragsarbeit? Doch wer steckt dahinter? Und was hat ein kleines Stoffkrokodil mit der Verbrechensserie zu tun?

SAT.1
