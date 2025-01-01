Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Drei ist einer zu viel
21 Min.Ab 12
Fabienne Frahm, Ehefrau und Mutter, verliebt sich Hals über Kopf in Nicole Schwab. Die attraktive Flugbegleiterin zieht sogar bei den Frahms ein, was zu Streit mit Schwiegermutter Helene und Tochter Kati führt. Als Nicole dann eiskalt überfahren wird, fragen sich die Kommissare, ob Ehemann Gregor doch nicht so tolerant ist wie er vorgibt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
