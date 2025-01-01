Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgezählt

SAT.1Staffel 12Folge 64
Folge 64: Ausgezählt

21 Min.Ab 12

Boxkampf mit tödlichem Ende? Die Leiche von Stefan Suhr wird in einer verlassenen Lagerhalle gefunden. Was hatte der Immobilienmakler dort zu suchen? Auf der Suche nach dem Täter durchleuchten die Ermittler die illegale Boxszene und finden heraus, dass das Opfer ein Doppelleben geführt hat ...

SAT.1
