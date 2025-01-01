Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 23: Babyblues
23 Min.Ab 12
Baby über Bord - Die zwei Monate alte Cheyenne verschwindet spurlos aus einer Duisburger Babyklappe. Wo ist das Kind? Die leibliche Mutter war mit dem Kind überfordert. Sie beteuert, dass sie ihr Baby nicht zurückgeholt hat. Ist Cheyenne in Lebensgefahr?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1