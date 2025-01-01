Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 30: Tödliche Eitelkeit
23 Min.Ab 12
Furchtbarer Fund - Heinz Middendorf findet seine Tochter Tessa morgens tot auf. Was ist der 17-jährigen zugestoßen? Wer hat sie zuletzt gesehen? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf Eifersucht, Intrigen und ein Geheimnis, das die Schülerin vor ihrem Vater hatte.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1