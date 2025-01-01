Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 31
23 Min.Ab 12

Mit einem Radschlüssel erschlagen - Martin Frimmer wird tot in seiner Auto-Werkstatt gefunden. Die Spur führt ins Schutzgeldmilieu. Hat sich ein verzweifeltes Opfer an dem brutalen Geldeintreiber gerächt? Aber welche Rolle spielt Martins schöne Schwägerin?

SAT.1
