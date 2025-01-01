Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Flucht aus Liebe
23 Min.Ab 12
Auf der Flucht - bei einem Krankentransport gelingt es dem verurteilten Bankräuber Mirko Karr zu fliehen. Der Häftling hatte seine Flucht anscheinend von langer Hand geplant und befindet sich auf einem Rachefeldzug. Können die Kommissare ihn noch aufhalten?
