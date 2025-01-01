Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgenutzt

SAT.1Staffel 13Folge 50
Folge 50: Ausgenutzt

23 Min.Ab 12

Als die Drogenfahndung zwei Kuriere hochnimmt, finden sie im Wagen nicht nur fünf Kilo Koks, sondern auch die Leiche einer jungen Frau. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um an die Hintermänner und die mutmaßlichen Täter zu kommen ...

