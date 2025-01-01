Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Samurai

SAT.1Staffel 13Folge 51
Der letzte Samurai

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 51: Der letzte Samurai

23 Min.Ab 12

Ein Obdachloser stirbt auf einer Parkbank - er wurde erstochen. Vom Täter weit und breit keine Spur. Als sich die Ermittlungen im Obdachlosenmilieu als schwierig gestalten, muss Kommissar Christian König ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen.

