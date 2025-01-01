Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 59: Unterm Pantoffel
23 Min.Ab 12
Vergiftet? - Die bewusstlose Rosemarie Paulsen wird im Haus des Tierarztes Bernd Scholl aufgefunden. Vor den Kommissaren leugnet Scholl, die Frau zu kennen. Seine 15-jährige Tochter Nadja ist sich da nicht so sicher - und ganz klar eifersüchtig. Was steckt hinter dem merkwürdigen Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1