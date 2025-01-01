Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ertränkte Gefühle

SAT.1Staffel 13Folge 60
23 Min.Ab 12

Sex on the Beach? - Nach einer wilden Feier am Duisburger Toeppersee ist für eine Gruppe Abiturienten nichts mehr wie zuvor. Eines der Mädchen wird leblos im Brackwasser des Sees gefunden, ein anderes ist spurlos verschwunden. Treibt hier ein Sexualstraftäter sein Unwesen?

SAT.1
