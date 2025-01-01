Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 61: Ran an den Speck
23 Min.Ab 12
Totgefressen? - Die stark übergewichtige Annette Schubert wird gefesselt und erstickt in ihrer Wohnung aufgefunden. Verräterische SMS in ihrem Handy führen zu zwei Arbeitskolleginnen. Diese lenken den Verdacht jedoch auf Annettes Ex-Freund Ralf Bachmann.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1