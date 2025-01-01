Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schocker

SAT.1Staffel 13Folge 62
Folge 62: Schocker

23 Min.Ab 12

Mich trifft der Schlag! - Im Ruhrpott geht ein brutaler Taschenräuber um, der vornehmlich Frauen mit einem Elektroschocker betäubt und dann ausnimmt. Eine Mutter wird dabei lebensgefährlich verletzt. Conny und Bernie stehen unter Strom: Sie wollen den Täter unbedingt fassen!

SAT.1
