Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Schocker
23 Min.Ab 12
Mich trifft der Schlag! - Im Ruhrpott geht ein brutaler Taschenräuber um, der vornehmlich Frauen mit einem Elektroschocker betäubt und dann ausnimmt. Eine Mutter wird dabei lebensgefährlich verletzt. Conny und Bernie stehen unter Strom: Sie wollen den Täter unbedingt fassen!
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1