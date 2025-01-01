Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: heiz-mich-an.de
23 Min.Ab 12
Zu freizügig? Vera Pinner wird erdrosselt aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass sie gechattet und jemand die Tötung live beobachtet hat. Doch wer steckt hinter der Tat - und warum?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1