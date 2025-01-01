Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bäumchen wechsel dich

23 Min.Ab 12

Im Garten Eden - Dirk Rüttgers wird tot in seiner Gärtnerei aufgefunden. Schnell stellt sich heraus, dass er sich durch private und berufliche Fehltritte einige Feinde gemacht hat. Die Kommissare ermitteln und graben falsche Versprechungen und gebrochene Herzen aus.

