Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Im Zwiespalt
23 Min.Ab 12
Eine 50-Jährige wurde in ihrem Garten mit acht tiefen Stichen ermordet. Ihre Familie kann sich nicht erklären, wer zu einer solchen Tat fähig sein könnte. Spielt ihr Ex-Mann eine Rolle, obwohl diese erste Ehe schon seit 20 Jahren Geschichte ist? Niedrig und Kuhnt nehmen die Ermittlung auf ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1