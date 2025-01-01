Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entstellte Schönheit

SAT.1Staffel 2Folge 28
22 Min.Ab 12

Das schöne Gesicht der 18-jährigen Schülerin Leoni Burg wurde mit Salzsäure übergossen und stark verätzt. Nur ein dummer Schülerstreich oder die grausame Tat eines wahnsinnigen Neiders?

